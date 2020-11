Chinese werkgevers moeten nu echt betaald verlof geven

Werkgevers in de Chinese stad Shenzhen moeten hun personeel nu echt betaald verlof gaan geven. Die verplichting stond al in arbeidswetten in het land, maar er werd nauwelijks op toegezien en bedrijven hielden zich er helemaal niet aan.

De naleving van de maatregel in Shenzen moet zorgen dat er minder mensen met burn-outklachten uitvallen. De stad, vlakbij Hongkong, staat bekend om zijn lange werkdagen en huist grote technologieconcerns als Huawei en Tencent. Volgens persbureau Reuters liet een aantal werknemers uit de stad weten blij te zijn met de maatregel, al vertrouwen ze er niet op dat bedrijven zich eraan gaan houden.

In Shenzhen heerst de zogeheten ‘996-mentaliteit’. Dat wil zeggen dat er van medewerkers verwacht wordt dat ze van 09.00 tot 21.00 werken, zes dagen in de week. De topman van Alibaba, Jack ma, kreeg vorig jaar kritiek omdat hij de ‘996-mentaliteit’ prees. Later krabbelde hij terug.