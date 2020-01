Chinese vicepremier naar VS voor handelsdeal

De Chinese vicepremier Liu He reist volgende week naar de Verenigde Staten om dan een handtekening te zetten onder de eerste fase van het handelsakkoord tussen de economische grootmachten. Volgens het Chinese ministerie van Handel zal de handelsdelegatie van 13 tot en met 15 januari in de VS aanwezig zijn.

Het is voor het eerst dat Peking bevestigt dat er een handtekening onder het akkoord komt. De Amerikaanse president Donald Trump liet al veel eerder weten dat de partijen tot een vergelijk zijn gekomen en dat de Chinezen voor de bezegeling van de afspraken naar de VS zouden komen. Trump zei ook naar China af te zullen reizen om over een vervolgakkoord te onderhandelen.

De eerste berichten over het akkoord kwamen een maand geleden naar buiten. Daarbij beloofden de VS af te zien van eerder aangekondigde verhogingen van importtarieven op Chinese goederen. Ook werden eerder opgelegde heffingen weer verlaagd. Peking beloofde op zijn beurt voor miljarden extra aan landbouwgoederen uit de VS te zullen aanschaffen.

Verdere details van het 86 pagina’s tellende document zullen naar verwachting na de ondertekening worden bekendgemaakt.