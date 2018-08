Chinese Uber-rivaal stopt dienst na moord

De Chinese Uber-rivaal Didi Chuxing stopt met zijn carpooldienst Hitch in China na een tweede moord op een vrouwelijke passagier. Het bedrijf heeft ook twee hoge managers op non-actief gesteld.

Gebruikers konden via een app aangeven dat ze willen meerijden met iemand. In de nacht van vrijdag op zaterdag verdween een 20-jarige vrouw na een rit in de stad Wenzhou. Ze stuurde nog een hulpberichtje, maar was daarna spoorloos. De chauffeur werd later aangehouden voor verkrachting en moord. In mei gebeurde al iets soortgelijks in een andere Chinese stad.

Hitch-chauffeurs moeten zich registreren en worden volgens Didi Chuxing gescreend. Donderdag zou de verdachte ook al een vrouwelijke passagier hebben lastiggevallen, maar daar was niet tijdig op gereageerd. Didi Chuxing gaat de screening nu tegen het licht houden.