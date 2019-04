Chinese Tesla-fabriek later op stoom

De nieuwe Gigafactory van Tesla in China produceert dit jaar minder auto’s dan topman Elon Musk eerder had gezegd. Volgens Musk gaat het om „zeker meer dan 1000, misschien 2000” Models 3 per week. Eerder zei Musk dat eind dit jaar al 3000 auto’s van de band zouden rollen.

De fabriek in Shanghai is nog in aanbouw. Op de vraag van een analist of Musk nog vertrouwen had in het productiedoel van 3000 auto’s, zei Musk dat „als het dan nog niet gebeurt, het niet lang daarna zal zijn”.

Musk liet ook weten dat Tesla voor de Chinese fabriek met meerdere batterijenmakers in zee te gaan. Tot nu toe werkte Tesla alleen samen met Panasonic, maar volgens ingewijden is het Amerikaanse bedrijf nu ook in gesprek met de Chinese batterijenmaker Contemporary Amperex Technology.