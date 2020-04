Chinese restaurants vragen om extra steun vanwege coronacrisis

Ook Chinese en Aziatische restaurants hebben het moeilijk vanwege de coranacrisis. De Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) vraagt in een brief aan het kabinet om extra steun voor de middelgrote horecabedrijven, zoals all-you-can-eat- en wereldrestaurants. Juist deze groep wordt extra zwaar getroffen door de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende sluiting van de horeca, stelt de brancheorganisatie.

Volgens de VCHO kunnen de maandelijkse vaste lasten van deze ondernemingen oplopen tot tienduizenden euro’s, ongeacht of ze open of dicht zijn. „In onze restaurants bieden wij werkgelegenheid aan 400 personen, maar met maandelijkse vaste lasten van ruim een ton hebben we meer steun van de overheid nodig om de werkgelegenheid te blijven garanderen”, zegt horecaondernemer Harmen de Glint. Hij runt samen met zijn Chinese zakenpartner een zestal grote Aziatische restaurants.

De brancheorganisatie pleit onder meer voor een aanpak zoals die van de Zweedse overheid. Daar nemen de huurder, de verhuurder en de overheid ieder een derde van de huur voor hun rekening en ontvangen verhuurders alsnog een groot deel van hun voorspelde huurinkomsten. De VCHO vraagt het kabinet ook om de zogeheten werkgeverspremies kwijt te schelden voor de maanden waarin horecazaken dicht moeten blijven.