Chinese ontwikkelaar wil coronavaccin op markt brengen

De Chinese vaccinontwikkelaar China National Biotec Group (CNBG) wil zijn coronavaccin op de markt brengen. Als de Chinese autoriteiten een aanvraag daarvoor goedkeuren, zal het dochterbedrijf van farmaceut Sinopharm de tweede ontwikkelaar zijn die een vaccin voor publiek gebruik beschikbaar kan stellen.

Rusland ging CNBG voor. Farmaceuten zoals Pfizer en AstraZeneca zijn nog in het stadium van het aanvragen van toestemming voor noodgebruik van hun mogelijke injecties tegen corona. Die toestemming verleende China maanden geleden al aan zijn ontwikkelaars.

De aanvraag bevat mogelijk ook tussentijdse testgegevens, van onderzoeken die CNBG uitvoerde op tienduizenden proefpersonen in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. In tegenstelling tot westerse koplopers, heeft CNBG nog geen gegevens over de effectiviteit van zijn coronamiddel openbaar gemaakt. Dat maakt het moeilijk om het vaccin met andere te vergelijken, of om in te schatten hoe snel het zal worden goedgekeurd.

Wel is bekend dat het vaccin op de temperatuur van een normale koelkast kan worden bewaard, en dat CNBG afspraken over leveringen heeft met onder meer Brazilië, de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan en Maleisië.