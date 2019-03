Chinese kredieten voor Tesla-fabriek Shanghai

Automaker Tesla heeft een akkoord bereikt met Chinese kredietverstrekkers over leningen van in totaal 521 miljoen dollar. Het geld wordt gebruikt om de nieuwe megafabriek in het land uit de grond de stampen. Verschillende Chinese banken lenen geld uit aan Tesla, zo blijkt uit documenten die zijn ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Tesla is in januari begonnen met de bouw van een Chinese Gigafactory in Shanghai. Het is de bedoeling dat hier later dit jaar de eerste wagens van de band rollen. De fabriek wordt de eerste autofabriek in China die volledig in handen is van een buitenlands bedrijf.

Musk zei eerder nog circa 500 miljoen dollar nodig te hebben voor de realisatie van de fabriek. Daarbij werd nadrukkelijk naar lokale kredietverstrekkers gekeken.