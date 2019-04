„Chinese interesse voor DAF en bustak VDL”

De Chinese projectontwikkelaar Evergrande Group heeft wel oren naar een overname van Nederlandse automakers. Het bedrijf zou onder meer truckmaker DAF en de busdivisie van VDL hebben benaderd, zo meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De Chinezen zouden de nodige ambities op het gebied van elektrisch rijden hebben.

Met een overname van DAF, dat onderdeel is van het Amerikaanse Paccar, en de busdivisie van VDL zou Evergrande de nodige kennis en kunde in huis halen. Naast de productie van bussen worden door VDL Nedcar in opdracht van BMW ook auto’s in elkaar gezet.

Het is echter niet bekend in hoeverre de bedrijfsonderdelen te koop zijn. Zowel Paccar als VDL wilde niet op de geruchten reageren. Van een aanstaande deal zou volgens de bronnen nog zeker geen sprake zijn.