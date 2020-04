Chinese industriële productie opnieuw toegenomen

De Chinese industriële productie is in april voor de tweede maand op rij toegenomen. De inkoopmanagersindex (PMI) van het bureau voor de statistiek daalde van 52 in maart tot 50.8 in april. Een niveau van 50 of meer duidt op groei.

Analisten hadden eerder een PMI van 51 voor april voorspeld. Nu de verspreiding van het coronavirus volgens de Chinese regering grotendeels onder controle is in eigen land worden de lockdownmaatregelen versoepeld en hervatten meer Chinese bedrijven afgelopen maand de werkzaamheden.

Experts waarschuwen echter dat het economisch herstel in China dit jaar traag en onstuimig zal zijn. Dat is met name te wijten aan verminderde consumptie, ontslagen en afnemende vraag wereldwijd als gevolg van coronamaatregelen die in tal van landen zijn ingesteld.