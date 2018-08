Chinese export groeit ondanks handelsvete

China heeft ondanks de handelsvete met de Verenigde Staten zijn export verder opgevoerd. Het Aziatische land voerde in juli 12,2 procent meer goederen uit dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de douane. Dat is een sterkere stijging dan in juni en meer dan wat economen hadden verwacht.

Het zijn de eerste cijfers over de export sinds de Verenigde Staten en China elkaar over en weer met importheffingen bestoken. Die maatregelen werden begin juli van kracht met de invoering van Amerikaanse heffingen op 34 miljard dollar aan Chinese producten, waarop de Volksrepubliek terugsloeg met heffingen van dezelfde omvang.

De Amerikaanse president Donald Trump wil met de invoertarieven onder meer afdwingen dat China zijn handelsoverschot met de VS terugdringt. Dat lijkt nog niet te gebeuren, want het Chinese handelsoverschot met de Amerikanen bedroeg vorige maand 28 miljard dollar. In juni bereikte dat overschot een recordhoogte van bijna 29 miljard dollar.