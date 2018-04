Chinese economie groeit weer met 6,8 procent

De economie van China is in het eerste kwartaal van dit jaar met 6,8 procent gegroeid in vergelijking met twaalf maanden eerder. Dat is exact hetzelfde percentage als het laatste kwartaal van 2017, blijkt uit cijfers van de Chinese overheid.

Economen hadden verwacht dat de groei licht lager zou uitkomen op 6,7 procent. Over heel 2017 tekende China een economische groei van 6,9 procent op, tegen 6,7 procent in 2016. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de groei van de Chinese economie versnelt.

De groei ligt nog steeds boven de doelstelling van circa 6,5 procent voor het hele jaar die was uitgesproken door de regering. Op kwartaalbasis steeg het bruto binnenlands product met 1,4 procent, een tiende lager dan analisten verwachtten.