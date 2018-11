Chinese beurzen flink omlaag

De Chinese aandelenbeurzen gingen vrijdag flink omlaag door de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters ook overwegend verliezen zien. Beleggers hielden de blik vooral gericht op de Verenigde Staten, waar op deze zogenoemde Black Friday het officieuze startschot voor de belangrijke feestdagenperiode wordt gegeven.

De beuzen in Shanghai en Shenzhen leverden tussentijds respectievelijk 2,2 procent en 3,1 procent in. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde 0,7 procent lager en de Kospi in Seoul zakte 0,9 procent. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water en eindigde 0,4 procent in de plus onder aanvoering van de Australische banken. De beurs in Japan was gesloten vanwege de Dankdag voor de Arbeid.