Chinese bank bereidt zich voor op heropening beurzen

De Chinese nationale bank (PBOC) heeft aangekondigd meer geld beschikbaar te maken voor de financiële markten. Daarmee wil de bank voorkomen dat er financiële problemen ontstaan als beleggers maandag massaal aandelen verkopen.

De PBOC houdt rekening met een woelige handelsdag omdat de Chinese aandelenbeurzen sinds 23 januari dicht zijn geweest. Een sluiting van iets meer dan een week was gepland vanwege Chinees Nieuwjaar, maar de geplande heropening afgelopen vrijdag werd vanwege het nieuwe coronavirus met enkele dagen uitgesteld. De beurs in Hongkong ging midden vorige week weer open en leverde sindsdien behoorlijk in.

Eerder dit weekend kondigde de PBOC al maatregelen aan om bedrijven in de door het coronavirus getroffen gebieden te helpen. Banken kregen daarvoor meer geld beschikbaar van de centrale bank en werden verzocht om bijvoorbeeld de rentetarieven van leningen aan bedrijven in het gebied te verlagen.