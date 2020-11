Chinees staatsoliebedrijf mogelijk op Amerikaanse zwarte lijst

Het Chinese staatsoliebedrijf CNOOC dreigt op een zwarte lijst te komen van de Verenigde Staten, vanwege booractiviteiten in de Zuid-Chinese Zee. Die worden door Amerika beschouwd als militaire actie. Een plek op de lijst kan grote gevolgen hebben voor het concern.

CNOOC, voluit China National Offshore Oil Corporation, voert diepzeeverkenningen uit in de Zuid-Chinese Zee. Territoriale kwesties spelen daar al jaren. China claimt een deel van het gebied en het recht er te mogen boren, vlakbij andere landen zoals de Filipijnen en Vietnam. De Verenigde Staten ziet dat als militaire actie, zegt Lin Boqiang, decaan van het energieonderzoeksinstituut van de Xiamen University.

Behalve CNOOC dreigen nog drie andere Chinese bedrijven op de zwarte lijst te komen, meldt persbureau Reuters. Die zijn allemaal eigendom van of worden gecontroleerd door het Chinese leger. Onlangs verbood president Donald Trump Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven die eigendom zijn van het leger, of door het leger gecontroleerd worden. De regering-Trump probeert op deze manier in de laatste paar weken van het presidentschap de teugels aan te trekken.

Amerikaanse investeerders hebben momenteel 16,5 procent van de aandelen van CNOOC in handen.

CNOOC heeft nog geen officieel bericht ontvangen, laat het bedrijf weten, en houdt de situatie nauwgezet in de gaten. CNOOC heeft ook olie- en gasvelden in de Verenigde Staten en werkt samen met het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil. Verder gebruikt het Amerikaanse technologie en apparatuur.