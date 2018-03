Chinees HNA verkoopt belang in Park Hotels

Het Chinese conglomeraat HNA heeft het grootste deel van zijn belang in Park Hotels & Resorts van de hand gedaan. Het bedrijf verkocht 34,5 miljoen aandelen in de van Hilton afgesplitste hotelketen. Daarnaast kocht Park Hotels nog eens 14 miljoen eigen aandelen van HNA. Het leverde de Chinezen ruim 1,2 miljard dollar (circa 1 miljard euro) op.

HNA verkocht de aandelen om schulden te kunnen voldoen. Het bedrijf van miljardair Chen Feng kocht de afgelopen jaren her en der bedrijven en belangen in bedrijven. Die aankopen werden grotendeels betaald met geleend geld.

Afgelopen najaar kondigde HNA aan een deel van de belangen weer te willen afstoten. Zo zette het bedrijf de voorbije weken al een belang van 29 procent in de Spaanse hotelketen NH in de etalage. Ook wil het bijvoorbeeld bagageafhandelaar Swissport naar de beurs brengen. In totaal wil HNA naar verluidt 16 miljard dollar ophalen.

Het water staat HNA aan de lippen nu de Chinese overheid bedrijven die agressief geld investeerden in het buitenland scherp in de gaten houdt. Het bedrijf kondigde vorige week ook een ontslagronde aan die wereldwijd 100.000 mensen hun baan kost. Behalve HNA hebben Chinese toezichthouders ook bedrijven als Vivat-moeder Anbang Insurance, Fosun International en Dalian Wanda Group in het vizier.

Chen vergaarde zijn fortuin met Hainan Airlines. Die luchtvaartmaatschappij bracht hij in 2000 onder in HNA Group. Tegenwoordig is hij behalve in de luchtvaart ook actief in andere branches zoals vastgoed, hotels en scheepsbouw.