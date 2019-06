„Chinees FedEx-onderzoek geen vergelding”

Dat China een onderzoek is gestart naar FedEx, moet niet worden gezien als een vergelding in de aanhoudende handelsvete tussen China en de Verenigde Staten. Volgens het Chinese persagentschap Xinhua is het onderzoek puur en alleen gericht op vermeende overtredingen van Chinese wet- en regelgeving door het Amerikaanse bedrijf.

Peking zei onlangs dat FedEx de ’‘legitieme rechten en belangen’‘ van Chinese klanten heeft ondermijnd door Chinese pakketten niet bij de juiste afnemers te leveren. Het gaat naar verluidt om pakketjes van het Chinese technologieconcern Huawei die verkeerd geleverd waren door FedEx.

Peking dreigt nu FedEx op een lijst van zogenoemde ’‘onbetrouwbare buitenlandse bedrijven’’ te zetten omdat de belangen van Chinese ondernemingen zijn geschaad. Daarmee zou China wraak kunnen nemen voor de plaatsing van Huawei op de zwarte lijst van Washington.