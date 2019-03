„Chinees AI-bedrijf Mobvoi wil naar beurs”

Het Chinese kunstmatige intelligentiebedrijf (AI) Mobvoi denkt aan een beursgang in Shanghai. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Voordat Mobvoi naar de beurs gaat wil het bedrijf eerst nog geld ophalen via een investeringsronde. De waardering van de door Google gesteunde onderneming zou daarmee boven de 1 miljard dollar moeten komen te liggen.

Mobvoi werd in 2012 opgericht door een aantal oud-werknemers van Google. Het bedrijf, dat ook onder meer smartwatches maakt, ging een strategische samenwerking aan met het Amerikaanse techbedrijf. Mobvoi werkte onder meer mee aan Wear, het besturingssysteem van Google voor smartwatches en andere wearables, en Googles slimme assistent Google Assistant.

In 2015 werd Google een grote investeerder in het Chinese bedrijf, de eerste Chinese investering van de Amerikanen sinds ze in 2010 besloten China te verlaten. Twee jaar geleden stak ook Volkswagen geld in Mobvoi. In een nieuwe investeringsronde willen de Chinezen 100 miljoen dollar ophalen. Daarna lonkt een beursnotering aan een nieuw op te richten techplatform van de beurs in Shanghai.