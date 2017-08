China zet rem op buitenlandse investeringen

De Chinese regering gaat investeringen van bedrijven in het buitenland afremmen. Peking wil dat Chinese bedrijven over de grens minder geld steken in vastgoed, hotels, entertainment en sportverenigingen om zo financiële risico’s te verkleinen. Daarmee moet de eigen economie een steuntje in de rug krijgen.

Buitenlandse investeringen worden voortaan beoordeeld en in een van drie categorieën ingedeeld: verboden, beperkt of aangemoedigd. Investeringen in de gokindustrie worden bijvoorbeeld verboden. Geld steken in een groot Chinees infrastructuurproject, dat bekendstaat als de nieuwe zijderoute, wordt juist aangemoedigd.

China is bezig met het opsporen van systeemrisico’s in de aanloop naar een machtsoverdracht binnen de Communistische Partij later dit jaar. Bedrijven die agressief geld investeerden, zoals Vivat-moeder Anbang Insurance, Fosun International, Dalian Wanda Group en HNA Group, zijn onder de loep van toezichthouders gekomen.