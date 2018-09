China zegt handelsbesprekingen VS af

In een nieuwe escalatie van de handelsoorlog met de Verenigde Staten heeft China geplande handelsbesprekingen over invoerheffingen geannuleerd. Volgens de Wall Street Journal gaat een bezoek van vice-premier Liu He aan Washington volgende week niet door. Een delegatie die het bezoek zou voorbereiden blijft eveneens thuis.

Volgens de krant zijn de nieuwe importtarieven die de VS invoeren op 200 miljard dollar aan Chinese goederen de reden. Deze tarieven worden maandag van kracht. In reactie hierop kondigde China vorige week ook al aan heffingen in te voeren van 5 tot 10 procent op 5207 soorten Amerikaanse producten met een totale importwaarde van 60 miljard dollar.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën had volgens de krant voorgesteld om verder te praten.