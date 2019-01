„China wil zakenreizen naar VS voorkomen”

De Chinese overheid heeft staatsbedrijven opgedragen zakenreizen naar de Verenigde Staten en diens bondgenoten te voorkomen. Dat meldden ingewijden bij de Chinese overheid aan persbureau Bloomberg. De waarschuwing volgt op de arrestatie van een topvrouw van het Chinese technologieconcern Huawei in Canada in december.

Financieel directeur Meng Wanzhou van Huawei werd in Canada opgepakt voor uitlevering aan de VS, waar Huawei wordt verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran. Peking heeft nu ongeveer honderd staatsbedrijven opgeroepen zakenreizen naar de VS, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland zoveel mogelijk te voorkomen. En als toch gereisd moet worden, dan moeten extra voorzorgsmaatregelen worden getroffen voor beveiliging van apparatuur zoals laptops.

China is woedend over de arrestatie van Meng en eist haar vrijlating. Sinds zij op 1 december op verzoek van de VS in Vancouver werd aangehouden, zijn meerdere Canadezen opgepakt in China. De Canadese regering waarschuwt haar burgers die in China verblijven of naar het land willen afreizen voor het risico om willekeurig aangehouden te worden. Maandag werd een Canadees in China in hoger beroep veroordeeld tot de doodstraf vanwege drugssmokkel.

De Amerikanen betichten Huawei al langer van te nauwe banden met de Chinese overheid, waardoor gegevens van smartphonegebruikers makkelijk ingezien zouden kunnen worden door Chinese veiligheidsdiensten. In een zeldzame ontmoeting met journalisten op dinsdag ontkende oprichter Ren Zhengfei van Huawei deze beschuldigingen. Hij is tevens de vader van Meng. Hij verklaarde zijn dochter zeer te missen.