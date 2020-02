‘China wil speling in handelsakkoord met VS om coronavirus’

China vraagt de Verenigde Staten naar verluidt om enige speelruimte in het recent afgesloten handelsakkoord. Dit vanwege de crisis rond het coronavirus. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat Peking vreest de gestelde doelen wat betreft inkoop van producten van Amerikaanse makelij niet te halen.

De twee economische grootmachten sloten onlangs een fase 1-deal om een einde te maken aan de handelsoorlog. Als onderdeel daarvan zouden de Chinezen dit en volgend jaar zo’n 200 miljard dollar extra aan Amerikaanse producten kopen.

Het handelsakkoord gaat midden februari in. Volgens de afspraken zijn vertragingen in het behalen van de doelen mogelijk in het geval van een „natuurramp of een andere onvoorziene omstandigheid”. Het is nog onduidelijk of China een beroep gaat doen op die clausule, aldus de ingewijden. Het Chinese ministerie voor Handel heeft nog niet gereageerd.

De Chinese overheid onderzoekt daarnaast of de prognose voor de economische groei dit jaar omlaag moet vanwege de uitbraak van het Wuhan-virus. Naar verwachting van de economen groeit het Aziatische land in de buurt van 6 procent in 2020.

De Chinese economie kwam de afgelopen weken vrijwel tot stilstand. Veel fabrieken zijn nog steeds niet open na een lange festiviteitenperiode rond het Chinees Nieuwjaar. Reizen uit en naar China zijn beperkt omdat veel luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar het Aziatische land staakten. Daarnaast is binnenlands verkeer beperkt omdat veel grote steden op slot zijn.