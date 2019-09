‘China wil meer varkensvlees uit VS kopen’

Chinese bedrijven zijn van plan om grotere hoeveelheden Amerikaans varkensvlees te kopen. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De stap kan worden gezien als handreiking aan Washington in het slepende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

Naar verluidt hebben Chinese bedrijven contact gelegd met grote Amerikaanse vleesexporteurs als Smitfield Foods en Tyson Foods over hun prijzen. Het aankoopvolume zou rond 100.000 ton liggen, zeggen de bronnen. China is ’s werelds grootste consument van varkensvlees. De prijzen van varkensvlees in het land zijn dit jaar scherp gestegen en er zijn zelfs tekorten door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in China.

Maandag werd nog bekend dat Peking nieuwe vrijstellingen zou hebben gegeven aan bedrijven om Amerikaanse sojabonen te kopen zonder te worden onderworpen aan tarieven. President Donald Trump probeert de Chinezen al langer te bewegen om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Volgende maand vindt er weer op hoog niveau handelsoverleg tussen de twee economische grootmachten plaats.