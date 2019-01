„China wil handelsoverschot met VS wegwerken”

China is bereid het hoge handelsoverschot met de Verenigde Staten op termijn weg te werken door op grote schaal Amerikaanse producten te gaan kopen. Dat voorstel werd op tafel gelegd tijdens de handelsgesprekken die onlangs in Peking plaatsvonden, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Door jaarlijks steeds meer goederen van Amerikaanse makelij te kopen tot een gecombineerde waarde van meer dan 1 biljoen dollar, zou het handelsoverschot van China met de VS in 2024 uiteindelijk op nul moeten uitkomen. Vorig jaar had China nog een overschot op zijn handel met de VS van 323 miljard dollar. Dat hoge overschot is al langer een doorn in het oog van president Donald Trump.

De Amerikanen zouden sceptisch hebben gereageerd op het voorstel en willen dat het handelsoverschot veel eerder weggewerkt wordt, namelijk binnen twee jaar. Later deze maand wordt op hoog niveau verder gepraat over de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten. Dan reist de Chinese vicepremier Liu He naar Washington voor overleg. Hij is een belangrijke adviseur van president Xi Jinping.