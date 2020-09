China weert Duits varkensvlees vanwege varkenspest

Na een eerste geval van varkenspest in Duitsland heeft China zaterdag een importverbod ingesteld voor Duits varkensvlees. Dat heeft de Chinese douane bekendgemaakt. China is de grootste afnemer van varkensvlees uit Duitsland.

Alle leveringen van vlees en producten van varkens of wilde zwijnen die na zaterdag worden verzonden, dienen vernietigd of geretourneerd te worden volgens de instructies van de Chinese douane. Alle leveringen die eerder zijn verzonden, worden nader onderzocht voordat ze worden vrijgegeven. Het Duitse ministerie van Landbouw zegt officieel nog niet door China op de hoogte te zijn gesteld van het importverbod.

Het verbod komt twee dagen nadat de dierziekte, die dodelijk is voor varkens maar onschadelijk voor de mens, voor het eerst werd ontdekt bij een dood wild zwijn in Brandenburg, nabij de grens met Polen.

China is de grootste varkensvleesconsument ter wereld. Omdat het land sinds eind 2018 zelf een enorme uitbraak van varkenspest heeft moeten bestrijden, heeft het harde maatregelen genomen. Vorig jaar kwamen in China meer dan honderd miljoen dieren om of moesten worden geruimd.

Een verbod voor de Chinese markt „zou ons heel, heel erg raken”, zei voorzitter Joachim Rukwied van het Duitse Boerenverbond vrijdag op tv-zender ZDF. Volgens zijn informatie praat het ministerie van Landbouw met verschillende niet-EU-landen over verdere handelsmogelijkheden.