‘China vult reserves aan met goedkope olie’

China is van plan olie te gaan kopen om de staatsreserve aan te vullen nu de prijzen laag zijn. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Die stap kan de prijs van olie wat stutten, want China is de grootste olie-importeur ter wereld.

De olieprijzen zijn dit jaar met 60 procent gedaald vanwege een door Saudi-Arabië ontketende prijzenoorlog. Die besloten de vraagprijs te verlagen en aanzienlijk meer te gaan produceren nadat Rusland de verlenging van een deal met oliekartel OPEC voor productiebeperkingen had geblokkeerd. Tegelijkertijd was er aanzienlijk minder vraag naar olie vanwege de coronacrisis waardoor de luchtvaart en de industrie veel minder hard draaien.

Peking zou behalve de eigen staatsolieopslag ook commerciële opslagruimte willen huren voor de staatsreserve. Op die manier kan er op grotere schaal geprofiteerd worden van de lage prijzen.

De prijzen van olie stegen donderdagochtend naar aanleiding van de berichten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 7 procent tot 21,74 dollar. Brentolie werd 8,9 procent duurder op 26,93 dollar per vat.