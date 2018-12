China verwijt Canada schenden van afspraken

China is boos op Canada vanwege de kwestie rond de opgepakte financieel directeur Meng Wanzhou van Huawei. Het Noord-Amerikaanse land zou bilaterale afspraken niet zijn nagekomen. Zo heeft Canada volgens China verzuimd het Chinese consulaat in te lichten over de arrestatie. Dit wordt door Canada overigens ontkend.

„Als een Chinese burger door de Canadese regering wordt gearresteerd, moet de Canadese regering de Chinese ambassade onmiddellijk op de hoogte stellen”, zei een Chinese regeringswoordvoerder. „Dit heeft Canada nagelaten.” Canada zegt op zijn beurt dat het de Chinese gezanten op de dag van de arrestatie op de hoogte heeft gebracht.

Meng werd in Canada opgepakt voor uitlevering aan de Verenigde Staten, waar Huawei wordt verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran. Afgelopen weekend riep Peking afzonderlijk de ambassadeurs van Canada en de VS op het matje. China dreigt met maatregelen tegen Canada als Meng niet snel wordt vrijgelaten.