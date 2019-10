‘China tekent niet zomaar bij het kruisje’

China wil nog verder praten met de Verenigde Staten over de handelsvete alvorens een handtekening te zetten onder een gedeeltelijk akkoord. Dat meldden ingewijden rond de kwestie in Peking. China zou onder meer zekerheid willen van de VS dat er een definitieve streep gaat door verdere verhogingen van importtarieven later dit jaar.

China en de VS bereikten voor het weekend een overeenkomst op hoofdlijnen. China zou als onderdeel van de overeenkomst meer landbouwproducten uit de VS importeren. De regering-Trump zou op zijn beurt verdere verhoging van handelstarieven voorlopig in de ijskast zetten. Trump beloofde al een streep te zetten door de geplande verhoging later deze week. Over de ingreep die voor december staat gepland is formeel nog niets bekend.

Volgens de bronnen zou het gedeeltelijke akkoord volgende maand geformaliseerd kunnen worden op een economische top in Chili, mits overeenstemming is bereikt over de details.