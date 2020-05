China: tegenmaatregelen bij buitenlandse inmenging Hongkong

China zal de nodige tegenmaatregelen nemen tegen buitenlandse inmenging in de nieuwe veiligheidswetgeving in Hongkong. Dat zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

De woordvoerder van het ministerie reageerde daarmee op een dreigement van Amerikaanse president Trump. Die zei dinsdag sancties te overwegen tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land zijn grip op de autonome regio Hongkong wil vergroten.

De nieuwe wetgeving in Hongkong zal voor het einde van de week worden aangekondigd. China wil met de veiligheidswet onder andere mogelijk maken Chinese veiligheidsdiensten in te zetten in Hongkong. De Verenigde Staten en andere landen reageerden boos op het voorstel. De nieuwe wet zou namelijk een einde maken aan de de vrijheden van burgers in de stadstaat, die groter zijn dan in China zelf.