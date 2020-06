China staat meer inkomende vluchten toe na druk VS

China staat meer inkomende vluchten van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen toe. Peking kwam met die aankondiging nadat de Verenigde Staten bekendmaakten Chinese maatschappijen te zullen weren vanwege de door China ingestelde reisbeperkingen voor onder meer Amerikaanse luchtvaartbedrijven.

Vanaf 8 juni laat China de teugels iets meer vieren, kondigde luchtvaartautoriteit CAAC aan. Sinds maart zijn vluchten naar China beperkt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door het strenge beleid is het buitenlandse luchtvaartmaatschappijen toegestaan om één vlucht per week naar een stad in China uit te voeren. Verder is het CAAC-weekschema dat op 12 maart werd goedgekeurd leidend.

Omdat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen destijds alle vluchten hadden stopgezet, konden ze daarna ook de vluchten naar China niet hervatten. Daarop reageerde de regering-Trump met de aankondiging dat Chinese maatschappijen per 16 juni niet welkom zijn in de VS, waarmee het Witte Huis Peking onder druk zette Amerikaanse maatschappijen weer toe te laten.

De Amerikaanse regering zei eerder het besluit over inkomende vluchten uit China te heroverwegen als de CAAC zijn beleid aanpast.

De CAAC zegt nu het volume van inkomende vluchten van internationale maatschappijen uit te breiden naar een maximum van twee per week. Maar alleen als geen van de passagiers drie weken achtereen positief test op Covid-19. Bij vijf positieve tests of meer geldt voor de maatschappij een reisverbod van een week. Bij tien of meer positieve tests worden vluchten van de maatschappij vier weken opgeschort.