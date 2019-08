China slaat terug in handelsstrijd

De handelsspanningen tussen de VS en China lopen verder op nu Peking tegenmaatregelen heeft genomen in een reactie op het dreigement van hogere Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen. Peking stond maandag toe dat de yuan zakte naar het laagste niveau in tien jaar, en schortte de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op.

China heeft een ruim een jaar lang geprobeerd om de Amerikaanse president Donald Trump te bewegen af te zien van hogere importtarieven. De aankondiging van Trump spoorde China aan terug te slaan. De nieuwe Amerikaanse sancties zouden per september ingaan. China had eerder al gewaarschuwd dat het met tegenmaatregelen zou komen.

De aankondiging zetten de financiële markten onder druk. Beleggers zochten hun heil in ‘veilige’ investeringen als goud, de Japanse yen en Amerikaanse staatsobligaties.