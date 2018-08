China slaat opnieuw terug in handelsoorlog VS

China heeft opnieuw teruggeslagen in de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De Aziaten voeren op 23 augustus importheffingen in op 16 miljard aan goederen uit de VS.

De heffingen zijn een reactie op importheffingen van 25 procent die de VS op 279 soorten Chinese goederen oplegt. Ook die hebben een waarde van 16 miljard euro. De lijst met producten werd door U.S. Trade Representative (USTR) vrijgegeven. Onder meer bepaalde Chinese elektronica, plastics, chemicaliën en railmateriaal worden extra belast.

De Amerikaanse regering dreigt verder op een al eerder genoemde groep producten met een waarde van 200 miljard dollar aan Chinese producten een tarief van 25 procent te heffen.

De VS en China liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch. Trump klaagt dat China meer producten in de VS verkoopt dan dat het Amerikaanse producten afneemt. Verder is Trump niet te spreken dat China zijn markt niet verder opengooit. Ook beschuldigt hij China ervan dat het bedrijven dwingt technologieën te delen met Chinese partners.