China roept rijsthamsteraars op te stoppen

China heeft de bevolking, die uit vrees voor tekorten vanwege het nieuwe coronavirus rijst hamstert, opgeroepen om daarmee te stoppen. Chinezen begonnen massaal met inslaan van het graan na het nieuws dat Vietnam, een grote rijstproducent, geen nieuwe export meer toestaat.

Peking vindt de ontwikkelingen in Vietnam geen reden tot zorg. De overheid heeft voldoende rijstvoorraad om alle Chinezen voor een jaar te voeden, zo klinkt het. Daarnaast wordt het merendeel van de rijst die Chinezen eten gewoon in China geproduceerd. Slechts 2 procent van al de graanconsumptie is afhankelijk van importen, zei vertegenwoordiger Wei Baigang van het landbouwministerie. „Onze toeleveranciers hebben ruime voorraden. Hamsteren is niet nodig.”

De Chinese overheid verkocht vorige week wel meer tarwe en rijst uit eigen voorraden om de prijzen te stabiliseren. Vanwege het hamstergedrag werden de granen duurder. Ook de verkopen van mais gaan de laatste tijd hard.

Importen van sojabonen zijn wel een aandachtspunt voor China, die de grootste importeur van die boon ter wereld is. De grootste toeleveranciers zijn Brazilië, Argentinië en de Verenigde Staten. Volgens Wei werkt het landbouwministerie nauw samen met die landen om tekorten vanwege de pandemie te voorkomen.