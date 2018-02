China reageert op mogelijke importtarieven VS

China kan terugslaan als de Verenigde Staten daadwerkelijk met hoge importtarieven voor staal- en aluminiumproducten zouden komen. Dat heeft Wang Hejun, een hoge bestuurder bij het Chinese ministerie van Handel, laten weten.

De Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross zei vrijdag nog dat hij overweegt om een importtarief van ten minste 24 procent te gaan hanteren voor aluminium en staal uit het buitenland. Daarbij gaf hij meteen al aan „dat het hem niet zou verbazen” als andere landen met reacties zouden komen.

Het is al langer bekend dat er in Washington onder president Donald Trump een protectionistische wind waait. Zulke duidelijke aanwijzingen dat de Amerikaanse regering ook echt de daad bij woord gaat voegen, waren er volgens kenners echter nog niet.

China vindt dat de Amerikanen sowieso al excessief bezig zijn met het beschermen van de eigen industrie. „Als de uiteindelijke beslissing China’s belangen raakt, zal China zeker de nodige maatregelen nemen om zijn eigen rechten te beschermen,” verklaarde Wang.

De Chinezen zijn zelf overigens ook omstreden in deze hele kwestie, aangezien de door de staat gefinancierde Chinese staalsector volgens veel buitenlandse rivalen een oneerlijke concurrent zou zijn. De Europese Unie beschuldigde Chinese staalbedrijven er eerder ook al van dat ze hun producten tegen zeer lage prijzen op de Europese markt zouden dumpen, met nadelige gevolgen voor Europese staalfabrikanten als ArcelorMittal en Aperam. Dat heeft in Brussel tevens tot aankondigingen over hogere importheffingen geleid.