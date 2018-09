„China praat niet bij nieuwe sancties”

Als de Verenigde Staten inderdaad met nieuwe importheffingen op Chinese producten komt, gaat het geplande handelsoverleg met Washington niet door. Chinese functionarissen lieten dat zondag weten aan The Wall Street Journal.

China en de Verenigde Staten zouden later deze maand overleggen over de handel. Washington had de gesprekken voorgesteld, maar besloot tegelijk door te gaan met het voorbereiden van nieuwe heffingen. De details daarvan worden maandag mogelijk al naar buiten gebracht. China wil niet onderhandelen „met de loop van een geweer tegen zijn hoofd”, aldus een functionaris.

De Amerikaanse president Donald Trump zal mogelijk voor 200 miljard dollar aan nieuwe importheffingen op Chinese producten aankondigen. De Amerikanen zullen naar verluidt tarieven van 10 procent gaan hanteren voor producten die van China naar de VS worden verscheept. Dat is minder dan de heffingen van 25 procent die Trump en de zijnen eerder zouden hebben overwogen.

De president maakte voor het weekend al duidelijk dat hij het plan van fors meer heffingen wilde doorzetten. Washington heeft inmiddels al tarieven op 50 miljard dollar aan Chinese producten ingevoerd.