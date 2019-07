China pompt in 17 jaar ruim 161 miljard euro in Afrika

De Chinese overheid en banken en aannemers uit China hebben tussen 2000 en 2017 ruim 161 miljard euro aan leningen verstrekt aan Afrikaanse overheden.

Van dat geld zijn Afrikaanse infrastructuurprojecten gefinancierd, die door Chinese bedrijven worden gebouwd.

Dat meldde woensdag het China-Africa Research Initiative (CARI) van de Johns Hopkins University in Baltimore in de Verenigde Staten. Alleen al in de afgelopen vier jaar heeft Peking meer dan 77 miljard euro uitgeleend aan Afrikaanse regeringen.

Om ervoor te zorgen dat de leningen worden terugbetaald, omvatten de deals van Peking toegang tot mineralen, grondstoffen of de winsten van staatsbedrijven.

De Chinese overheid stuurt het geld vervolgens rechtstreeks naar Chinese bedrijven die zijn gecontracteerd om de infrastructuur te bouwen. Volgens CARI is dit zorgwekkend: „een gesloten financiële lus die buitenlandse rekeningen omzeilt.”