‘China overweegt strategische oliereserves te vergroten’

De Chinese regering overweegt haar strategische reserves van ruwe olie te vergroten na de val van de olieprijzen in de afgelopen tijd. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Er zou momenteel op hoog niveau overleg worden gevoerd in Peking over die mogelijkheid, al is er nog geen besluit genomen.

Planners van de Chinese overheid zijn volgens de bronnen nu in gesprek met staatsenergiebedrijven over het vergroten van de strategische oliereserves. Een dergelijke stap zou kunnen helpen om het overaanbod op de oliemarkt tegen te gaan en de prijzen te stutten. De olieprijzen staan onder druk door de zorgen over de schadelijke economische impact van het nieuwe coronavirus en de prijzenoorlog die Saudi-Arabië heeft ontketend op de oliemarkt.

China is erg terughoudend met het geven van informatie over zijn strategische reserves, maar de maximale opslagcapaciteit zou eind dit jaar moeten stijgen naar 503 miljoen vaten.

In Washington zouden lobbygroepen bij de Amerikaanse regering ook aandringen op een vergroting van de strategische oliereserves om zo Amerikaanse olieproducenten een helpende hand toe te steken. De oliereserves van de Verenigde Staten bedragen momenteel 635 miljoen vaten.