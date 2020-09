‘China opent onderzoek naar machtsmisbruik Google’

De Chinese marktwaakhond bereidt een officieel onderzoek naar machtsmisbruik van Google voor, schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het Amerikaanse bedrijf wordt verweten de dominante positie van zijn Android-besturingssysteem voor mobiele apparaten te hebben gebruikt om concurrentie de kop in te drukken.

De zaak is aan het rollen gebracht door telecomapparatuur- en telefoonmaker Huawei, die vorig jaar een klacht indiende. De hoogste marktwaakhond van China heeft de zaak daarna ingediend bij een hoger overheidsorgaan voor goedkeuring. Een beslissing over een officieel onderzoek kan al volgende maand worden genomen, maar hangt mogelijk af van wat de staat is van de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en China.

Het onderzoek zou als vergelding gebruikt kunnen worden voor Amerikaanse acties tegen bedrijven als Huawei en chipmaker SMIC, die met ernstige beperkingen te maken hebben. Voor andere ondernemingen als socialemedia-apps TikTok en WeChat dreigde de regering van president Donald Trump met een verbod.

Overigens heeft Google in Europa ook al een miljardenboete gekregen wegens concurrentievervalsing met betrekking tot Android. Dat draaide om het feit dat Google zijn eigen zoekmachine en Chrome-browser aan Android-gebruikers opdrong.