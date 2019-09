China moedigt aankopen Amerikaanse soja aan

Peking moedigt binnenkort Chinese bedrijven aan om Amerikaanse landbouwproducten als soja en varkensvlees te kopen. Ook worden extra importheffingen op die goederen geschrapt, meldde het Chinese ministerie van Handel. Met deze stap willen de Chinezen een handreiking doen aan de Amerikanen voordat de twee economische grootmachten volgende maand op hoog niveau weer in gesprek gaan over handel.

Amerikaanse boeren die soja en varkensvlees exporteren, bevinden zich in de landbouwregio’s waar president Donald Trump rekent op steun tijdens de presidentsverkiezingen volgend jaar. Daarnaast kampt China met tekorten aan varkensvlees als gevolg van Afrikaanse varkenspest en omdat de vraag nu juist hoog is vanwege de viering van 70 jaar Volksrepubliek China. Het Aziatische land zag zich zelfs genoodzaakt om de verkoop van varkensvlees in sommige regio’s te beperken.

De Chinezen hopen dat de Verenigde Staten met vergelijkbare gestes komen, twitterde Hu Xijin, de hoofdredacteur van een Chinese staatskrant. De Amerikanen zouden op hun beurt aan een tijdelijke handelsdeal werken, waar importtarieven op Chinese goederen uitgesteld kunnen worden en in bepaalde gevallen zelfs ongedaan worden gemaakt.