China mikt op meer internationale vluchten

De Chinese luchtvaartautoriteit overweegt vanaf 1 juni meer internationale vluchten toe te staan. Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken stond het het Aziatische land, waar de virusuitbraak begon, nog amper grensoverschrijdende vluchten toe. Als de risico’s op het importeren van coronabesmettingen onder controle blijven, worden die beperkingen versoepeld.

Sinds eind maart staat China maximaal 134 internationale vluchten toe per week. Dat maximum kan vanaf begin volgende maand ruimschoots verdrievoudigen naar 407, meldt de Chinese luchtvaartautoriteit aan staatsmedium China News.

Het is nog niet bekend welke luchtvaartmaatschappijen de extra toegestane vluchten mogen uitvoeren. Tot nu toe mogen maatschappijen uit de Volksrepubliek wekelijks één vlucht op één route naar een ander land uitvoeren. Buitenlandse maatschappijen mogen per week één vlucht uitvoeren naar China. Veel buitenlandse luchtvaartmaatschappijen vlogen al niet meer op Chinese bestemmingen voordat de beperkingen van kracht werden.

De Chinese beperking voor internationale vluchten leidde tot een conflict met de Verenigde Staten. De Amerikanen klagen dat het voor vliegmaatschappijen uit de VS onmogelijk is vluchten naar het Aziatische land te hervatten, terwijl Chinese maatschappijen wel naar de VS blijven vliegen. Naar verluidt eiste het Amerikaanse ministerie voor Transport dat zeven Chinese luchtvaartconcerns voor 27 mei al hun vluchten naar de VS zouden hebben aangemeld, om te controleren of ze het publieke belang kunnen schaden. Peking beet maandag van zich af na deze vermeende Amerikaanse beperkingen.