China maakt haast met openen financiële markt

China wil buitenlandse bedrijven vanaf volgend jaar al toestaan bepaalde binnenlandse financieel dienstverleners over te nemen. Dat zei premier Li Keqiang op het Wereld Economisch Forum (WEF) in Dalian. Aanvankelijk wilde Peking die maatregel, die onder andere geldt voor effectenmakelaars, pas in 2021 doorvoeren.

De aankondiging komt kort na de belofte dat kemphanen China en de Verenigde Staten opnieuw gaan onderhandelen over een handelsakkoord. China ligt internationaal onder vuur omdat het land zijn eigen markt afschermt voor buitenlandse overnamepartijen, terwijl ondernemingen uit het Aziatische land wel in andere landen op overnamepad kunnen.

De Chinese regering bouwde blokkades voor buitenlandse investeerders de voorbije jaren geleidelijk af. Volgens Keqiang wordt dat proces nu versneld. Naast internationale druk speelt ook mee dat de Volksrepubliek meer behoefte heeft aan buitenlands kapitaal. Dat is gemakkelijker aan te trekken met effectenhandelaren van over de grens.

Behalve handelshuizen kunnen buitenlandse investeerders ook levensverzekeraars uit China overnemen. Vorig jaar zette Peking de deur naar de binnenlandse financiële markt al op een kier door buitenlandse partijen toe te staan een meerderheidsbelang in joint ventures te nemen.