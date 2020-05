‘China komt mogelijk niet met concreet groeidoel’

De Chinese regering overweegt om dit jaar niet met een concreet doel voor de economische groei te komen. Aanleiding daartoe is de grote onzekerheid over de ontwikkeling van de wereldeconomie door de uitbraak van het coronavirus, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. In plaats van concrete cijfers zou een omschrijving gebruikt kunnen worden.

Vorig jaar mikte Peking op een economische groei van tussen de 6 en 6,5 procent. Het nieuwe doel wordt later deze maand bekendgemaakt tijdens het Nationale Volkscongres. China is hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Net toen de fabrieken in China weer open konden, zakte bovendien een deel van de vraag weg omdat Europa en de Verenigde Staten de deuren sloten vanwege de pandemie.

Die reeks gebeurtenissen betekent dat China voor de laagste economische groei staat sinds de dood van Mao. De leiders van het land hebben daardoor de keuze tussen het stellen van een moeilijk te verteren laag groeidoel, een onrealistisch hoog percentage of het weglaten van een doel. Die laatste optie lijkt dus nu te worden gekozen, al is een definitieve beslissing nog niet gevallen.