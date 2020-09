China komt met tegenmaatregelen na Amerikaanse sancties

Het Chinese ministerie van Handel heeft zaterdag bekendgemaakt wanneer wordt opgetreden tegen „onbetrouwbare entiteiten” die op een lijst zijn geplaatst. Het land gaat zich onder meer richten op buitenlandse bedrijven en individuen die de soevereiniteit van China in gevaar brengen. De stap wordt gezien als vergelding voor Amerikaanse sancties tegen Chinese bedrijven zoals Huawei.

In grote lijnen is uiteengezet welke factoren een rol zouden kunnen spelen om te komen tot strafmaatregelen zoals boetes, beperking van bedrijfsactiviteiten en de toegang van materiaal en personeel tot het land. Ook tegen entiteiten die de „ontwikkelingsbelangen van China schaden” of „internationaal aanvaarde economische en handelsregels” schenden wordt opgetreden.

Nadat de regering van president Donald Trump vorig jaar extra heffingen op Chinese goederen en beperkingen had opgelegd aan Huawei beloofde China een lijst op te stellen om buitenlandse bedrijven te straffen die schadelijk werden geacht voor de Chinese belangen. Die lijst is nog steeds niet gepubliceerd.

De Chinese aankondiging komt een dag nadat het Amerikaanse ministerie van Handel meldde dat filmpjesapp TikTok en chatapp WeChat vanaf komende week niet meer in Amerikaanse appstores worden aangeboden. De Chinese apps mogen ook geen updates meer aanbieden. WeChat mag verder ook geen betalingen meer verwerken in de Verenigde Staten.