China komt met eigen olieprijs

China komt met een eigen future voor de handel in olie. Met zo’n termijncontract wordt de prijs van olie vastgesteld op basis van een vaste hoeveelheid, een vat van 159 liter. Daarmee komt er een derde belangrijke prijs voor olie. Nu zijn de US West Texas Intermediate en de Brent de belangrijkste oliefutures.

De handel in de Chinese oliefuture gaat van start op 26 maart, maakt de Chinese beurstoezichthouder CSRC bekend. De nog naamloze future moet ervoor zorgen dat de condities op de Aziatische markt beter in de olieprijs worden weergegeven. Het termijncontract wordt in de Chinese yuan verhandeld.

Azië is inmiddels een van de belangrijkste markten voor olie, mede door de enorme groei van de Chinese economie. Het land krijgt nu meer invloed op prijs van olie in Azië.

China wilde al jaren een handel in oliefutures opzetten, maar dat werd steeds uitgesteld.