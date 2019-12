‘China investeert in financiële sector Macau’

De Chinese president Xi Jinping kondigt volgende week een serie maatregelen aan om de eilandstaat Macau een financieel centrum te maken, bevestigen overheidsbronnen tegenover persbureau Reuters. Volgens hen wordt Macau hiermee beloond voor het feit dat grootschalige antioverheidsprotesten hier het afgelopen halfjaar zijn uitgebleven, in tegenstelling tot in het nabijgelegen Hongkong.

De economie van de stadstaat leunt zwaar op de gokindustrie. Xi wil de nadruk nu verleggen naar toerisme en de financiële sector. „Vroeger gaven we al het gunstige beleid aan Hongkong”, zegt een Chinese overheidsfunctionaris. „Nu willen we dat diversificeren.” Peking wil zich hiermee indekken tegen toekomstige schade van ongeregeldheden in Hongkong. Het zingt al langer rond dat de Chinese overheid dit wil doen, maar deze berichten zijn nu voor het eerst bevestigd door overheidsbronnen.

De plannen houden in dat er op Macau een beurs komt met de Chinese yuan als betaalmiddel en een instantie die transacties kan afhandelen, een zogeheten ‘settlement center’. Ook krijgt de stadstaat de beschikking over een nabijgelegen stuk grond, dat behoort tot het Chinese vasteland. Dit kan worden gebruikt om onderwijs- en zorgvoorzieningen neer te zetten.

Macau is een voormalige Portugese kolonie die onderdeel is van China, maar net als Hongkong een hogere mate van autonomie heeft. Hoewel in Hongkong veel verzet is tegen de toenemende Chinese invloed, zijn grootschalige protesten in Macau tot nu toe uitgebleven. De helft van de bevolking van de eilandstaat komt oorspronkelijk van het Chinese vasteland. Daardoor is Macau meer georiënteerd richting het vasteland dan Hongkong, waar de oorspronkelijke bevolking een meerderheid vormt.