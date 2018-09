„China in 2030 grootste economie ter wereld”

China is op koers om de Verenigde Staten in 2030 af te lossen als grootste economie van de wereld. Economen van de Britse bank HSBC zeggen dat in tegenspraak met claims van de Amerikaanse president Donald Trump, die ontkent dat de VS zijn economische toppositie op termijn moet afstaan.

Volgens de economen draagt China het komende decennium bovendien het meeste bij aan de wereldwijde economische groei. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde in juli al dat China in 2030 ’s werelds grootste economie zou hebben. Volgens de voorspelling van HSBC groeit het bruto binnenlands product (bbp) van het Aziatische land van 14,1 biljoen dollar nu naar 26 biljoen dollar in 2030. De VS zit dan op 25,2 biljoen dollar, waar de economie nu nog 20,4 biljoen dollar waard is.

India groeit in de komende twaalf jaar uit tot de derde economie van de wereld. Dat land heeft dan een economie met een waarde van 5,9 biljoen dollar en springt daardoor over Duitsland en Japan heen.