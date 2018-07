China hoopt op oplossing fusie NXP en Qualcomm

China hoopt nog altijd op een oplossing voor de afgeketste overname van chipmaker NXP Semiconductors door de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm. Vrijdag liet de toezichthouder in een verklaring weten dat de voorstellen van de twee bedrijven onvoldoende waren om de zorgen over de concurrentie weg te nemen. De financiële waakhond wil met beide partijen in gesprek blijven.

NXP en Qualcomm haalden donderdag een streep door de fusie van 44 miljard dollar toen ze niet voor de gestelde deadline goedkeuring van de Chinese toezichthouder kregen. Een reden voor de uitgebleven goedkeuring gaf Peking tot nu toe niet.

De overname werd in oktober 2016 aangekondigd. Bij de originele overeenkomst kwamen de bedrijven de deadline overeen waarbinnen toezichthouders hun fiat moesten uitspreken. Alle andere betrokken toezichthouders deden dat al wel. Qualcomm moet NXP nu 2 miljard dollar betalen als zogeheten ‘break-up fee’.