China geeft groei Nike een zet

Sportmerk Nike is goed aan het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar begonnen. Het bedrijf zette overal ter wereld meer om, maar vooral in de regio Groot China. Daardoor stegen de omzet en de winst van het Amerikaanse bedrijf.

In China, Macao, Hong Kong en Taiwan gingen de verkopen van Nike-artikelen met ruim een vijfde omhoog. Als wisselkoerseffecten niet mee worden geteld was dat zelfs meer dan een kwart. Ook in alle andere regio’s steeg de omzet, maar dan wel met bescheidener percentages. Voor Converse was heel Azië een groeimarkt en dat merk ging ook bij webwinkels vaker over de toonbank. In Amerikaanse stenen winkels liepen de verkopen juist wat terug.

In totaal kwam Nike uit op een omzet van 10,7 miljard dollar, tegen 9,9 miljard dollar in de eerste drie maanden van vorig jaar. Als nettowinst bleef daar 1,4 miljard dollar van over, een stijging van 25 procent. Financieel directeur Andy Campion verwacht ook voor het komende kwartaal groei ondanks de economische tegenwind, onder meer als gevolg van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.