‘China en VS toch dichterbij handelsdeal’

Ondanks spanningen tussen de Verenigde Staten en China over onder meer mensenrechten, naderen de twee landen elkaar wel op handelsvlak. Een voorlopige handelsdeal kan nog steeds bereikt worden voordat de VS half december nieuwe importheffingen invoeren op Chinese goederen, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

China is niet blij met een aantal wetten waarmee de Amerikaanse politiek steun uitsprak voor demonstranten in Hongkong en de Chinese behandeling van Oeigoeren afkeurt. Peking heeft die wetten in sterke bewoordingen veroordeeld en heeft ook tegenmaatregelen aangekondigd tegen de VS.

Die spanningen hebben echter nauwelijks effect op de onderhandelingen over een handelsdeal. Ook opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over de timing van een akkoord moeten niet gezien worden als een teken dat de onderhandelingen vastlopen, aldus de ingewijden.

De onderhandelingen richten zich nog met name op de manier waarop China de aankoop van Amerikaanse landbouwproducten gaat garanderen. Ook wordt er gekeken welke importheffingen vanwege het akkoord teruggedraaid of verlaagd kunnen worden.