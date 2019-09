China en VS steggelen over datum ontmoeting

Chinese en Amerikaanse onderhandelaars kunnen het vooralsnog niet eens worden over wanneer de vastgelopen handelsgesprekken moeten worden hervat. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het is het streven dat deze maand in Washington verder wordt gesproken over een oplossing voor de handelstwist tussen China en de Verenigde Staten. Het wederzijdse vertrouwen zou echter een deuk hebben opgelopen na de nieuwe importheffingen van de VS op Chinese goederen die afgelopen weekend ingingen. China zou tevergeefs hebben gevraagd om uitstel van die maatregel.

Wereldhandelsorganisatie WTO zou door China gevraagd zijn om op te treden tegen de VS. Volgens de Chinezen houden de Amerikanen zich niet aan de regels om tot een oplossing te komen voor het handelsconflict.