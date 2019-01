China en VS praten over handel

De eerste dag van het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten is maandag van start gegaan. De delegaties voeren in Peking overleg over intellectueel eigendom, importheffingen, landbouw en de industrie, volgens ingewijden. Een grote doorbraak wordt alom niet verwacht.

Het is de eerste keer dat afgevaardigden elkaar ontmoeten sinds de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping in december.

Het doel is een einde te maken aan de handelsoorlog. Vorig jaar hebben de twee landen elkaar importheffingen opgelegd ter waarde van honderden miljarden dollars. Trump liet zich zondag optimistisch uit over de uitkomst van het overleg. Hij verwacht dat Peking zijn best zal doen, nu de Chinese economie de laatste tijd aan het verzwakken is.

Vorige maand spraken Trump en Xi een tijdelijke wapenstilstand af. In deze periode worden geen nieuwe importheffingen opgelegd en wordt er gezocht naar een nieuwe handelsdeal.